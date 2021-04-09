مباراة استعراضية في ختام البطولة الأفروعربية الكرة النسائية.. اليوم

تختتم اليوم الجمعة، فعاليات البطولة الأفروعربية الأولي لكرة القدم النسائية في مصر والتي أقيمت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين وتعزيز دور المرأة في المجتمع المصري لدعم دورها في الدولة.

أقيمت البطولة الأفروعربية برعاية الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية المصرية، وعضو لجنة الرياضة النسائية بوزارة الشباب والرياضة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً وتنظيم الأستاذ طارق كمال الصحفي بجريدة الجمهورية وخبير الاكاديميات الرياضية .

وتقام فعاليات اليوم الختامي على ستاد المنطقة المركزية العسكرية، وتحظي البطولة باهتمام ورعاية الاتحاد الأفريقي، والمجلس القومي للمرأة، ونادي المرأة الأفريقية، ومنظمة الشعوب والبرلمانات العربية، وجمعية العلاقات العامة العربية، والاتحاد العربي الأفروآسيوى. وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية في مقدمتهم السفير ناكر فتح العلم سفير دولة جنوب السودان وبعض الشخصيات الرياضية مثل شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق ومجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق وحمدي نوح نجم المقاولون العرب وجمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق وعبد الحميد بسيوني نجم الزمالك السابق وطارق يحيي نجم الزمالك السابق وعدد من الشخصيات الفنية أمثال خالد بيومي امين صندوق نقابة المهن الموسيقية والفنانة جواهر والفنانة نادية مصطفي والفنان حلمي عبد الباقي والفنان سامح يسري والفنانة انتصار والفنان احمد سلامه والفنانة منال سلامه .

إضافة علي الدكتورة أم كلثوم شلش مقرر المجلس القومي للمرأة والأستاذة آمنة فزاع نائب رئيس نادي المرأة الافريقية والدكتورة ايمان حسن رئيس الاتحاد الرياضي بوزارة التربية والتعليم والأستاذة ميرفت حسانين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية المصرية وهشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور عبد العزيز حمام الوزير المفوض من جامعة الدول العربية والمستشار سعيد سالم رئيس جمعية العلاقات العامة العربية والأستاذة أسماء عبد العظيم المستشعر الإعلامي لمحافظ الشرقية والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية السابق باتحاد الكرة والأستاذة نيفين الصياد رئيس الجمعية المصرية للسباحة والتنمية.

إضافة للسيد مايكل ميثيناق الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان وسانتيانو اكوت رئيس جالية جنوب السودان وساندي جورج رئيس مبادرة من أجل أطفالنا بدولة جنوب السودان .

وتنطلق فعاليات اليوم الختامي في الواحدة ظهرا بمباراة استعراضية بين فريقي النصر وجنوب السودان ثم إقامة فقرة فنية يحيها الفنان المدعوين للحفل ثم إقامة المباراة النهائية بين فريقي توت عنخ امون ومنتخب الإسكندرية ثم يتم تسليم الجوائز للفرق الفائزة .