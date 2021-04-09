مصادر : ٣ بنود تصب في صالح ربيع ياسين لإلغاء عقوبات الانضباط

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن عقوبة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب السابق في أزمة الانسحاب من دورة تونس جاءت بدون سند قانوني.

قال المصدر ذاته : ربيع ياسين دوره فنى بالمقام الأول وليس مسؤولا عن الملف الصحي والطبي في ظل وجود جهاز طبي بمنتخب شباب الفراعنة خلال دورة تونس.

أضاف: ربيع ياسين لا يوجد بينه وبين مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة برئاسة عمرو الجنايني أية عقود رسمية من الأساس تتضمن بنود تلزمه يتقمص دور طبيب المنتخب.

شدد على أن لجنة الانضباط لاتحاد الكرة تغاضت عن اصدار عقوبات على رئيس البعثة فى تونس الدكتور جمال محمد على.

أوضح أن ربيع ياسين بإمكانه الطعن على عقوبات لجنة الانضباط في الاتحاد امام نظيرتها لجنة التظلمات التي يترأسها المستشار عادل الشوربجي لإلغاء العقوبة أو تخفيفها على الأقل.

يذكر أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري أصدرت عدة قرارات بالإشارة الي التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2001، في بطولة أفريقيا المؤهلة للنهائيات الأفريقية والتي أقيمت في دولة تونس كالتالي:



أولا.. إيقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر، وتغريم المدير الفني السابق مبلغ مائتي ألف جنيه.



ثانياً.. إيقاف وليد منظور طبيب المنتخب السابق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه.



ثالثاً.. تغريم اللاعب عبد الرحمن احمد لاعب نادي انبي ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ خمسون ألف جنيه.



رابعا.. تغريم اللاعب حسام اشرف لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرون ألف جنيه.

خامسا.. تغريم اللاعب عربي بدر لاعب النادي الأهلي المنتقل إلي نادي الجونه ومنتخب الشباب مواليد 2001، مبلغ عشرين ألف جنيه.