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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة القاهرة: إعلان نتائج جميع فرق الكلية خلال أيام

هندسة القاهرة - صورة
هندسة القاهرة - صورة أرشيفية

قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه سيتم الإعلان عن جميع نتائج الفرق الدراسية بالكلية خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من رصد باقي الفرق.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البد" إنه بالنسبة للجوانب العملية ، فمن المقرر إقامتها للطلاب بمقر الكلية، حيث أنها تمثل 60% من المقررات الدراسية الموجودة بالكلية ، لافتا إلى أن هناك أجزاء عملية يتم طرحها على المنصة الإلكترونية الحاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة .

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وأشار "عبد الفتاح" إلى أن هذه الأجزاء تتمثل في الجوانب التي لا تحتاج إلى حضور بمقر الكلية ، مثل الأجزاء المتعلقة "بالبرمجة"  وغيرها من المقررات التي لا تحتاج إلى ممارسة من جانب الطلاب على الأجهزة داخل المعامل بالكلية ، منوها إلى أن المنصات تيح تفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، دون وجود أي مشكلات عند طرح هذه المقررات أو البرامج الدراسية عليها .

 

وأشار إلى أن باقي المقررات يتم تطبيقها وفقا لخطة التعليم "الهجين" بحيث يكون هناك أيام مخصصة للحضور لطلاب كل فرقة، على حسب طبيعة المقررات الخاصة بكل سنة دراسية، مع التشديد التام على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من جانب الجميع ، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .

 

وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد أوضح إنه سيتم تقليل  ساعات المحاضرات في رمضان ، لتكون مدة المحاضرة ساعة واحدة 

اخبار التعليم اخبار جامعة القاهرة كلية الهندسة نتائج الامتحانات نظام الحضور في رمضان

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