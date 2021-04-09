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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ختام مؤتمر اتفاقية التجارة الأفريقية.. بذل الجهود لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي

صدى البلد

اختتم موتمر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية، الذي نظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة بـ شرم الشيخ في الفترة من 7- 9 ابريل 2021، فعالياته، بمشاركة 3 آلاف مشارك حضوري وعبر تقنية الزووم وشبكات التواصل الاجتماعي من الدول الافريقية.

وتوجه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي رعايته لاتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة والذي تأسس أثناء رئاسة الإتحاد الافريقي وعلي بذله الجهود لتعزيز سبل التعاون بين الدول الافريقية في جميع المجالات وخاصة في التنمية الزراعية المستدامه وتحقيق الأمن الغذائى في أفريقيا، في إطار أجندة أفريقيا 2063 وعلى دعمه لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.

كما توجه المشاركون في الموتمر من الدول الافريقية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة اتحاد المهندسين الزراعيين الافارقة بتخصيص العديد من المنح للشباب الأفارقة للدراسة بكليات الزراعة بالجامعات المصرية.

وأكد المشاركون في الموتمر والممثلون للمهندسين الزراعيون الأفارقة ونقاباتهم واتحاداتهم والمنتشرون في مناطق وقطاعات الدول الافريقية ببذل الجهود لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي  في إطار أجندة أفريقيا للتنمية 2063.     

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