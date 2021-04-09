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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس مولودية الجزائر : اللاعبون قادرون على تخطي الترجي والعودة بالتأهل

مولودية الجزائر
مولودية الجزائر

أكد عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر أن اللاعبون واعون بالمسؤولية ويريدون العودة ببطاقة التأهل أمام الترجي التونسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


وقال ألماس في تصريح للإذاعة الوطنية نقلها موقع النهار الجزائري: “اللاعبين نسيوا هزيمة الزمالك وهم مركزين على مباراة الغد أمام الترجي”.

 

وأضاف رئيس مولودية الجزائر: “الفريق مقيم في ظروف جد مريحة، نضع آخر الروتوشات قبل المباراة، واللاعبون لديهم الرغبة لتحقيق التأهل”.

 

وعن استقالة عبد القادر عمراني قال رئيس مولودية الجزائر: ليست قضية الآن نحن نركز علي مباراة الترجي وفضلنا تأجيل الموضوع بعد التأهل.

 

وأكمل رئيس مولودية الجزائر : سيغيب بلال بن علجية والحارس فريد شعال لأسباب تأديبية لكن عودة المهاجم فريوي ستكون مفيدة لخط الهجوم.

 

جدير بالذكر أن الثلاثي عبد الحق عبد الحفيظ ونبيل لعمارة ونبيل سعدو سيغيبون عن لقاء الزمالك بسبب تعرضهم للإصابة.

 

ونجح الترجي التونسي في حسم الصعود لـ دور الـ 8 من دورى ابطال افريقيا بعد صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط،بينما يحتل المولودية المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يقبع تونجيث فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

رئيس مولودية الجزائر دوري ابطال افريقيا الترجي الزمالك مولودية عبد القادر عمراني

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