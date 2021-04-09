غادة عبد الرازق: حلم حياتي اشتغل مع يسرا وعادل إمام

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن الدور الذي تتمنى تقديمه، والنجوم الذين تود العمل معهم.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقاء ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن الشخصية التي ترى أنها صعبة وتتمنى تقديمها هي شخصية "مُغسلة الموتى"، لافتة إلى أنها فكرت فيها لأنها ترى أنها مهنة صعبة جدا ومن يعمل بها شخص قوي متماسك، لأن له حياة خاصة يعود إليها بعد انتهاء عمله ويعيشها بشكل طبيعي وكأنه لم يقم بأي شيء.

وعن النجوم الذين تتمنى العمل معهم قالت إن حلم حياتها أن تعمل مع الفنانة يسرا، ومن أحلامها أيضا أن تقف أمام الفنان عادل إمام ولو في مشهد واحد.