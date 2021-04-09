الهلال السوداني يودع دوري أبطال أفريقيا بعد السقوط أمام مازيمبي 2-1

ودع الهلال السوداني مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بهدفين، مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

افتتح الهلال التسجيل مبكرا بهدف سجله عيد مقدم في الدقيقة الثانية.

وتمكن مازيمبي من تعديل النتيجة في الدقيقة 18، من هدف سجله، محمد أوتارا لاعب الهلال “ بالخطأ في مرماه”.

وسجل إسحاق تشيبانجو، هدف الفوز لفريق مازيمبي في الدقيقة 76، من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يودع الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا رفقة مازيمبي الكونغولي، بينما يتأهل صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري إلى الدور ربع النهائي.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويحل شباب بلوزداد ثانيا بـ 9 نقاط، ومازيمبي الكونغولي ثالثا بـ 5 نقاط، والهلال السوداني رابعا بـ 4 نقاط.