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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داعش عاد للظهور .. فرنسا: التنظيم انهزم جغرافيا لكنه قادر على التحرك

تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي

نقلت قناة "العربية" عن متحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية تصريحه بأن تنظيم داعش عاد للظهور في العراق وسوريا.

 

وأضاف المتحدث "تنظيم داعش انهزم جغرافيا لكنه قادر على التحرك، وهدف فرنسا التي تقود العمليات البحرية للتحالف تفكيك التنظيم نهائيا".

 

وأعلن الجيش العراقي، الأربعاء، مقتل 60 إرهابياً من عناصر تنظيم داعش في عملية نوعية بسلسلة جبال حمرين، شمالي البلاد.

 

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول، في بيان إن عملية "الأسد المتأهب"، التي انطلقت الشهر الماضي وأسفرت عن تدمير (١٢٠) كهفا ووكرا ومقتل (٢٧) عُنصرا من داعـش، أجبرت بقية العناصر على الفرار نحو سلسلة تلال حمرين.

 

وأوضح أن قوات الجيش رصدت تحركات هروبهم، ولم يُطلق النيران عليهم من أجل كشف المقرات البديلة، التي سيلجؤون لها.

 

وأضاف رسول، أنه فور استقرارهم داخل هذه الأوكار البديلة، شن سلاح الجو قصفا مكثفا عليها ليقوم بتدمير المقرات البديلة بشكل كامل.

 

وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل ٦٠ إرهابياً من بقايا عصابات داعـش بعملية شهدت تكتيكا نوعيا جديدا.

 

وتعد تلك العملية الأكبر والأكثر فتكاً بعناصر التنظيم منذ استعادة القوات العراقية المدن التي احتلها داعش في يونيو 2014.

واستطاع تنظيم داعش، عقب خسارته المدن التي احتلها في يونيو 2014، إعادة تنظيم صفوفه مجدداً ومواصلة الهجمات التي تهدد أمن المدن والقطعات الأمنية.

واعتمد داعش منذ مطلع العام الماضي، على المناطق المفتوحة والصحراوية في نشر مسلحيه واستخدامها كقواعد وملاذات لصعوبة السيطرة عليها أمنياً .

العراق سوريا داعش فرنسا الإرهاب

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