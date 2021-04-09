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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

صدى البلد

الكلمه الحلوة هي المفتاح السحري يحتاجه الانسان والعالم أيضًا، منها تتقدم الشعوب وبدونها تتراجع شعوب، لأنها ببساطة تمد الإنسان بالطاقة الإيجابية للاستمرار في الحياة، رغم قسوتها وظروفها تدفع الانسان للتفكير للإبداع والتشجيع تدفعه لتحقيق حلم هدف طموح بها تتطور العلاقات الانسانية، هي بمثابة سلاح قوي تجعل من كل حزين مبتسم والمريض في كامل صحته والفاشل تدفعه للنجاح والمحبط للأمل .
كم شخص شعر بالاكتئاب نتيجه سماعه كلام سلبي او كلام محبط 
كم شخص ممكن تدفعه كلمه واحده فقط لانهيار حياته 
كم شخص اثرت فيه كلمات جعلته شخص آخر لا يمللك القدره او السيطره على الأشياء 
كم شخص اصبح ضعيف متكتف الايدي لا يستطيع التفكير او التخطيط لمستقبله
كم شخص فارق الحياه نتيجه كلمه تدفعته للانتحار
اختيارنا لكلامنا له حساب وحساب صعب والسؤال هنا
هل جميعا نمللك المفتاح السحري

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ساحة رأي

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