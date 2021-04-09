بإطلالة صيفية مليئة بالورود.. إنجي علي تستعرض جمالها بصورة

شاركت الفنانة والمذيعة إنجي علي، جمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت إنجي علي، بإطلالة صيفية أنيقة، وارتدت فستانا مليء بالورود، عاري الكتفين، وأضافت لمسات بسيطة من المكياج لتبرز جمالها الطبيعي، ورفعت شعرها الأسود بطريقة جذابة ومميزة.



وتقدم إنجي علي برنامج "أسرار النجوم"، أسبوعيا، على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف عبره أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.



وسبق أن تصدرت إنجي علي، “الترند” خلال شهر رمضان الماضي، بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.