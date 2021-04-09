باحث سياسي يوضح أهمية زيارة الرئيس التونسي إلي القاهرة

كشف طه علي الباحث السياسي، أهمية زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر وأهدافها علي كافة الأصعدة.

قال طه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" زيارة تتعدد أهدافها بين السياسة والاقتصاد، وليست زيارة تشاورية، ومن المتوقع أن تشهد مجموعة اتفاقات متعددة في المجال الاستثماري والأمني.

أشار إلي أن تونس مقبلة على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، معقبا: "مصر انتهجت تجربة ناجحة للتعامل مع صندوق النقد الدولي، والتونسيين لديهم تطلع للتجربة المصرية.

ونوه الباحث السياسي إلي أن تونس تضررت مما حدث في ليبيا وتعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية وربما يكون هناك هدف بزيادة التبادل التجاري بين البلدين.