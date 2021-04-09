الأهلي vs سيمبا .. ضربة موجعة للمارد الأحمر بإصابة أجايي

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ضيفه سيمبا التنزاني ضربة موجعة للمارد الأحمر في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وأصيب جونيور أجاي نجم النادي الأهلي وخرج من المباراة في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول وسيقرر طبيب الفريق مدة غيابه عن المارد الأحمر .

ويتقدم النادي الأهلي علي ضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله محمد شريف في الدقيقة 28 من عمر اللقاء .

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية، رفقة سيمبا التنزاني عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

