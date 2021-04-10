مستجدات فيروس كورونا .. مستشار الرئيس يحذر من اقتراب الموجة الثالثة.. واللقاحات لا تعطي مناعة كاملة

نخبة من الاطباء يكشفون

بروتوكول فيروس كورونا العلاجى يختلف من مريض لآخر

الفعالية الكاملة للقاح تكون بعد الجرعة الثاني بثلاثة أسابيع

يعد فيروس كورونا من أخطر التحديات التى يواجهها العالم حاليا ، وبالنسبة لمصر لاحظ الأطباء حدوث ارتفاع في عدد الإصابات مؤخرا مما ينذر بقدوم موجة ثالثة.

وفى هذا الإطار ناقش نخبة من الأطباء ومسئولى الصحة في مصر أهم مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي ، على هامش المؤتمر العلمي المخصص لتدريب الأطباء على تجنب الأخطاء الشائعة في استخدام أدوية علاج مرضى فيروس كورونا المستجد

مستشار الرئيس: اللقاحات لا تعطى مناعة كاملة

توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الدخول فى الموجة الثالثة من فيروس كورونا قريبا إذا استمر ارتفاع نسب الاصابة به بنفس المعدل الموجود الآن، مما يستوجب الحرص الشديد.

وأكد محمد عوض تاج الدين، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الجمعة ، أن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة ولكنها تقلل الأعراض، مضيفا أن البرتوكول العلاجي أو الخطة الاسترشادية للتعامل مع الحالات تختلف من حالة لأخرى حسب الأعراض والظروف الطبية لكل حالة.

وأشار عوض تاج الدين أن البروتوكولات العلاجية يتم تطويرها من خلال التواصل مع المؤسسات العلمية والدول صاحبة التجربة السابقة في التعامل مع الجائحة، مشيرا إلى مواجهة مشاكل عديدة من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية ومضادات التجلط والمسكنات.

ونوه عوض تاج الدين على أهمية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في التقليل من كمية الفيروسات الموجودة في المجتمع، مما يقلل من معدلات انتقال العدوى في المجتمع، كما أن اللقاح يقوي الأجسام المناعية، موضحا أن بعض المصابين بالفيروس تتكون لديهم أجسام مناعية توفر لهم الحماية لمدة تتراوح من 5 إلى 6 أشهر، وهو ما يوضحه تحليل يعرف في الأوساط الطبية بـ IGI تحليل.

وعن الأعراض الجانبية التي ارتبطت عند بعض الناس بلقاح أسترازينيكا، قال دكتور عوض تاج الدين، أن الجلطات يمكن أن ترتبط بالعديد من الأمراض، مؤكدا أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بسيطة، مشيرا إلى أن دولة انجلترا طعمت نحو 31 مليون مواطن بلقاح أسترازنيكا ولم ترصد حالات التجلطات إلى في 76 حالة .

رئيس علمية كورونا ضد بروتوكولات الـ"سوشيال ميديا"

وحذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من لجوء بعض المواطنين إلى برتوكولات الـ"سوشيال ميديا" لعلاج فيروس كورونا، والتي أدت إلى وفيات عديدة

وشدد حسني على أن العالم أجمع سيواجه أزمة شديدة الخطورة بعد انتهاء جائحة كورونا، تتمثل في علاج الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية، التي سببها الاستخدام المفرط والعشوائي للمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات والجلطات.

وأضاف أنه لا يوجد حاليا أدوية مضادة للفيروسات تتميز بفاعلية أكثر حتى يتم إضافتها للبروتوكول العلمي المتبع لعلاج الحالات، مضيفا أن هناك بعض مضادات الالتهاب الجديدة التي يجري دراسة تأثيرها لبحث إمكانية إضافتها.



مستشارة وزير الصحة تحذر من خطأ شائع بعد اللقاح



قالت دكتور نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، إن اللقاحات هي السلاح الحقيقي للقضاء على جائحة فيروس كورونا.

وحذرت نهى عاصم، من الإحساس الخاطئ بالأمان بعد لقاح كورونا والتهاون فى اجراءات الوقاية، حيث أن الشخص الحاصل على الطعم يمكن أن يحمل الفيروس وينقله إلى شخص أخر، موضحة أنه بالنسبة للقاح سينوفارم فإن الفعالية الكاملة للقاح تكون بعد الجرعة الثاني بثلاثة أسابيع.

وأشارت إلى أن الأبحاث مازالت مستمرة بالنسبة للقاحات التي تعمل بتقنية التنقيط في الأنف والتي تحمي الأغشية المخاطية من حمل الفيروس.

مستشار ة وزير الصحة تحدد توقيت اكتمال فاعلية لقاح سينوفارم



كشفت دكتور نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة، أن الوزارة ماضية في الحصول على الموافقات العلمية والأخلاقية اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من دراسة التضامن الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت د.نهى عاصم، أن الدراسة الجديدة التي تشارك فيها وزارة الصحة والسكان المصرية، تسعى للبدء في إضافة بعض الأدوية الواعدة في علاج فيروس كوفيد -19.

وأكدت دكتور نهى عاصم، أن جميع المواطنين الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سواء أسترازينيكا أو سينوفارم لم يتم رصد أي أثار جانبية خطيرة أو غير متوقعة متعلقة باللقاحات مما يفيد أن مستوى الأمان في مقابل الكفاءة المتوقعة تدعم فكرة الاستمرار في التطعيم.

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية دكتور محمد عوض تاج الدين، أنه لا يمكن توقع موعد انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذه المرحلة تشهد زيادة في الحالات والأمر سيتضح عند الوصول لحالة الاستقرار، والبدء في الانخفاض نستطيع القول إن مصر تجاوزت الموجة.

واختتم تاج الدين قائلا أن مصر اكتسبت خبرة هامة من التجارب السابقة أو الموجات السابقة تتمثل في أن علاج الحالات البسيطة في المنزل تحت الرقابة الطبية يخفف الضغط على المستشفيات، مؤكدا أن الأعراض التنفسية الحادة، ونقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة يجب علاجها في المستشفى.