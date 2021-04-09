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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استاذ فيروسات: الشركات المنتجة لـ لقاح كورونا لا تعطي براءات الاختراع لغيرها

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور يحيى مكي المتخصص في علم الفيروسات، إن هناك 3 عوامل لعدم التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا، أحدهما أن الشركات ليس لديها القدرة في الوقت الحالي لتصنيع 6 مليار جرعة في وقت محدد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد مقدم برنامج "النشرة الإخبارية بقناة "إكسترا نيوز": "عندما صنعت الشركات 500 مليون جرعة في الـ 3 الأشهرالماضية، لم يكن هناك توزيع عادل لهذه اللقاحات".

وأردف: "تحذير منظمة الصحة العالمية للدول الغنية لاحتكارها لقاح فيروس كورونا، خطوة جيدة، لأن الجميع يعاني نفس الشيء في العالم كله، سواء في دول الغنية أو الفقيرة.

وأضاف: "لا يوجد أي شركة في الدول الموزعة للقاح تعطي براءات الاختراع لغيرها من الدول لإنقاذ العالم، عدا الإمارات التي بدأت في تصنيع لقاح كورونا الصيني، وفرنسا بلقاح سبوتنيك، مما يؤكد أن هناك شركات ودول تريد استغلال الجائحة لمصالح اقتصادية".

لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية لقاح سبوتنيك منظمة الصحة العالمية

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