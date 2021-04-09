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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بـ الشرقية

صدى البلد

لقيت ربة منزل، مصرعها، وأصيب خمسة آخرون، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم في انقلاب سيارة ملاكي كانت مشاركة في حفل زفاف بالقُرب من ميدان "الطيارة" بطريق “بلبيس – العاشر من رمضان”.

 

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مشاركة في حفل زفاف بالقُرب من ميدان "الطيارة" بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان".

 

وبالفحص تبين مصرع "إيمان ا" 37 سنة، ربة منزل، وإصابة كلٍّ من "عبدالرحمن م" 26 سنة، قائد السيارة، و "محمود ر" 4 سنوات، وشقيقته "رنا ر" 6 سنوات، و"نسمة محمد ن" 28 سنة، و"إيمان ح" 16 سنة، مصابين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وغادر أربعة من المصابين عقب تلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابسات حدوثه.

حادث انقلاب حافلة تصادم تصادم تروسيكل ودراجة نارية اخبار الشرقية

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