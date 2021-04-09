عمرو أديب: للأسف عندنا في مصر لازم الوزير ينزل بنفسه يطمئن على العمل
علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لـ السكة الحديد في المنيا.
وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الوزراء في مصر بيعملوا حاجات مش بتتعمل في العالم"، لافتا: "الوزير دائما مسئول عن السياسات والتوجهات، إنما في الغالب لا ينزل يجرب كرسي القطار".
وأضاف: "وزير النقل قرر أنه يعمل جولة في المنيا ويشوف الورش والصيانات.. وسأل على الناس قالولوله بيصلوا.. إضافة أن الوزير سأل عن أحد الجرارات الجديدة التي لا تعمل".
وأشار: "مفيش وزير في العالم بينزل يتكلم مع الناس، للأسف عندنا في مصر لازم الوزير ينزل بنفسه يطمئن على العمل"، متابعا: "لازم نوصل لمرحلة إن الناس تشوف شغلها بنفسها".