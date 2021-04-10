من تأليف الصحافة.. أحمد عبد العزيز يكشف حقيقة بيعه أثاث منزله بسبب ضائقة مالية

قال الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، إنه درس فن التمثيل بشكل جيد جدا، مضيفا أن يعرف جيدا أهمية التعبير في الأعمال الفنية.



وأضاف عبد العزيز، في حواره لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أنه ما نشر من أخبار بشأن بيع أثاث منزله بسبب المرور بأزمة مالية وابتعادي عن الأعمال الفنية غير صحيح، ضاحكا :"هذا لم يحدث تماما، ومافيش المشهد ده خالص، وهذا الأمر من تأليف الصحافة غير الصحيحة، ولم أهتم بمن نشر هذا الخبر غير الصحيح".



وتابع الفنان الكبير، بالفعل كنت أبيع شقة أملكها في محافظة الإسكندرية وبعدها قررت بيع العفش كونه لا يوجد لازمة له، لافتا إلى أنه بالفعل مر بأزمات ولكن لم تصل به لهذا المرحلة.



وفي السياق نفسه أشار الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، إلى أنه أحترف التمثيل متأخر بعض الشيء، مؤكدا أنه كان يهوى التمثيل وهذا سبب قوي لدخوله عالم الفن.