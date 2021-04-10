صاروخ سويوز يلتحم بمحطة الفضاء الدولية في ذكرى رحلة جاجارين..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها التحام كبسولة "سويوز ام اس-18" تنقل رائدي فضاء روسيين وزميلهما الأمريكي الجمعة بمحطة الفضاء الدولية، خلال مهمة تكريمية لمناسبة الذكرى السنوية الستين لرحلة يوري غاغارين، أول إنسان ينطلق إلى الفضاء الخارجي.

وكتبت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) عبر تويتر "التحام! لقد التحمت الرحلة المأهولة سويوز ام اس-18 بنجاح بالقسم الروسي من محطة الفضاء الدولية، بعد دورتين فقط حول الأرض".

وقد انطلق أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف من وكالة الفضاء الروسية، ومارك فانده هي من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، في مهمة تستمر ستة أشهر على محطة الفضاء الدولية.