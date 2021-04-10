عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الأمريكية: لم نجد رابطا بين تجلط الدم ولقاح جونسون أند جونسون

صدى البلد

قالت أعلى سلطة صحيّة أمريكية، أمس الجمعة إنها لم تجد بعد رابطا ”سببيّا“ بين لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19 وجلطات الدم، في حين قالت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية إنها تدرس الأمر بعد تسجيل أربع حالات محتملة.

أفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيان "في الوقت الحالي، لم نعثر على علاقة سببية مع التلقيح ونستمر في تحقيقنا وتقييمنا لهذه الحالات".

وأوضحت الوكالة التنظيمية أنها على علم بأن "عددا قليلا من الأفراد" في الولايات المتحدة عانوا من جلطات دم وانخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم بعد تلقي لقاح جونسون أند جونسون.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية قالت الجمعة إنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد أخذ لقاح جونسون أند جونسون إثر تسجيل أربع حالات بينها وفاة.

وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخذ اللقاح.

وتابعت أن ثلاث حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم تحدده. وأجاز الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح لكنه لم يبدأ بالتطعيم به.

ترشيحاتنا

بتوقيع طارق شوقي .. خطاب عاجل من التعليم يحسم جدل بروفات امتحانات الثانوية العامة

البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية

الرئيس التونسي في مصر| محللون: الزيارة تحمل الكثير من الملفات المهمة أبرزها ليبيا وسد النهضة

نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة

البرلمان العربي: السعودية تمثل عمق استراتيجي للأمن القومي العربي

قفزة ملحوظة في أعداد المصابين.. البرازيل تسجل 3693 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد