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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تنفي امتلاكها حساب علي فيسبوك

صدى البلد

نفت الفنانة ياسمين صبري امتلاك حساب علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتبت  ياسمين صبري عبر حسابها المزيف علي فيسبوك : لا يوجد لدي اي حساب علي فيسبوك،دا حساب مزور و انا حقفلة .

 

 

 

وكانت قد وجهت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة للحاقدين لها بمقولة الإمام الشافعي.

 

وكتبت ياسمين صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألا قل لمن بات لي حاسدًا، أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب -الإمام الشافعي ".


ومن جانب آخر، يعد مسلسل "فرصة تانية" هو آخر أعمالها الدرامية، والذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم: هبة مجدي واحمد مجدي ودياب وادوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر.

 

وتغيب ياسمين صبري عن السباق الرمضاني هذا العام.

وياسمين صبري ممثلة مصرية تبلغُ 33 من العمر، بدأت مسيرتها الفنية في سنة 2014، من خلال مسلسل "جبل الحلال" ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.

وفي سنة 2020، تزوجت رجل الأعمال ، أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

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