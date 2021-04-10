نشرفرج عامر تويتة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتب فرج عامر : لن نجامل احد في سموحة خاصة في الرياضة ولن ندخل في متاهة المجاملات ولا نقبل الوصايا .

يذكر ان قرر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب بالفريق شارك أمام غزل المحلة.

وتعادل سموحة مع المحلة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت العقوبة بناء على قرار أحمد سامي، المدير الفني، الذي رأى أن لاعبي الموج الأزرق فرطوا في فوز سهل.

يذكر أن سموحة يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يأتي المحلة المحلة في المركز العاشر بـ23 نقطة.