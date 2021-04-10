مع تقلبات الجو .. هاني الناظر يقدم نصائح لمرضي الحساسية

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الطقس، مما يعرض مرضي الحساسية و الجيوب الأنفية للعديد من المشاكل الصحية وخصوصا مع وجود الأتربة.

وعلق الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، على هذا الأمر قائلا: "الحقيقة الجو غير مستقر وفي رياح محملة باتربة مع انخفاض كبير في الحرارة".

وأضاف الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك: "بنصح مرضي الحساسية الجلدية والصدرية ومرضي الجيوب الانفية نخللي بالنا وياريت ناخد النهاردة وبكرة قرص تلفاست او زيرتك او ليفوهستام".

وتابع: "وفي حالة الخروج في الهواء الطلق نستعمل الكمامة لأنها تحمي من التراب وطبعا نفس الكلام ينطبق علي الاطفال مع استبدال الاقراص بمعلقة من نفس الادوية الموجودة في صورة شراب".