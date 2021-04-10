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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع تقلبات الجو .. هاني الناظر يقدم نصائح لمرضي الحساسية

هاني الناظر
هاني الناظر

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في الطقس، مما يعرض مرضي الحساسية و الجيوب الأنفية  للعديد من المشاكل الصحية وخصوصا مع وجود الأتربة.

 

وعلق الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، على هذا الأمر قائلا: "الحقيقة الجو غير مستقر وفي رياح محملة باتربة مع انخفاض كبير في الحرارة".

 

وأضاف الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك: "بنصح مرضي الحساسية الجلدية والصدرية ومرضي الجيوب الانفية نخللي بالنا وياريت ناخد النهاردة وبكرة قرص تلفاست او زيرتك او ليفوهستام".

 

وتابع: "وفي حالة الخروج في الهواء الطلق نستعمل الكمامة لأنها تحمي من التراب وطبعا نفس الكلام ينطبق علي الاطفال مع استبدال الاقراص بمعلقة من نفس الادوية الموجودة في صورة شراب".

هاني الناظر تقلبات الجو مرضى الحساسية الجيوب الانفية أدوية الحساسية

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