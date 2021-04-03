الحساسية الموسمية.. 5 علاجات مع تغيير المناخ

الحساسية الموسمية أو حمى القش كما يطلق عليها، يصاب بها الكثير من الأشخاص مع تغيير فصول السنة بنسبة 60%.
ونستعرض خلال النقاط التالية وكيفية علاجها بطرق بسيطة..
كيف يمكنك علاج حمى القش؟
الفازلين: ضع الفازلين حول الأنف لاحتجاز جزيئات حبوب اللقاح.
مرشحات الأنف: وهي تشكل حاجزًا ماديًا بين جزيئات حبوب اللقاح والغشاء الأنفي.
أجهزة تنقية الهواء: تقوم الأجهزة المنزلية بإزالة جزيئات حبوب اللقاح من الهواء.
قطرات وأقراص للعين: تحتوي على مضادات الهيستامين لتقليل الالتهاب.
العلاج المناعي: تتضمن العملية استهلاك المواد المسببة للحساسية على مدى عدة سنوات لبناء قدرة الجسم على التحمل.