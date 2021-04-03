الحساسية الموسمية.. 5 علاجات مع تغيير المناخ





ونستعرض خلال النقاط التالية وكيفية علاجها بطرق بسيطة..





كيف يمكنك علاج حمى القش؟

الفازلين: ضع الفازلين حول الأنف لاحتجاز جزيئات حبوب اللقاح.





مرشحات الأنف: وهي تشكل حاجزًا ماديًا بين جزيئات حبوب اللقاح والغشاء الأنفي.





أجهزة تنقية الهواء: تقوم الأجهزة المنزلية بإزالة جزيئات حبوب اللقاح من الهواء.





قطرات وأقراص للعين: تحتوي على مضادات الهيستامين لتقليل الالتهاب.





العلاج المناعي: تتضمن العملية استهلاك المواد المسببة للحساسية على مدى عدة سنوات لبناء قدرة الجسم على التحمل.

الحساسية الموسمية أو حمى القش كما يطلق عليها، يصاب بها الكثير من الأشخاص مع تغيير فصول السنة بنسبة 60%.