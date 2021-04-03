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مرأة

الحساسية الموسمية.. 5 علاجات مع تغيير المناخ

السبت 03/أبريل/2021 - 09:40 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
الحساسية الموسمية أو حمى القش كما يطلق عليها، يصاب بها الكثير من الأشخاص مع تغيير فصول السنة بنسبة 60%.

ونستعرض خلال النقاط التالية وكيفية علاجها بطرق بسيطة..

كيف يمكنك علاج حمى القش؟
الفازلين: ضع الفازلين حول الأنف لاحتجاز جزيئات حبوب اللقاح.

مرشحات الأنف: وهي تشكل حاجزًا ماديًا بين جزيئات حبوب اللقاح والغشاء الأنفي.

أجهزة تنقية الهواء: تقوم الأجهزة المنزلية بإزالة جزيئات حبوب اللقاح من الهواء.

قطرات وأقراص للعين: تحتوي على مضادات الهيستامين لتقليل الالتهاب.

العلاج المناعي: تتضمن العملية استهلاك المواد المسببة للحساسية على مدى عدة سنوات لبناء قدرة الجسم على التحمل.
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