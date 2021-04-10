هبوب رياح محملة بالأتربة والرمال علي شمال سيناء

تتعرض محافظة شمال سيناء ، لهبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال الناعمة، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير، صاحبها انخفاض كبير في درجة الحرارة وموجة من البرودة .

و قد تسببت الرياح في زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء وخاصة الطريق الدولي«العريش/القنطرة شرق» والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء وخاصة طريق

السويس/الحسنة/نخل» و«العريش/الحسنة/ نخل..

وشهدت مختلف الطرق حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث، فيما فضل أغلب المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج بسبب الظروف الجوية الصعبة وانخفاض درجات الحرارة.

رفع درجة الاستعداد:

وقرر اللواء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة ، مشددا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وأكد على أهمية المتابعة المستمرة للظروف الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق ، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات حتي اللحظة.

