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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا تغادر ليفربول.. مدافع ريال مدريد السابق يوجه نصيحة لـ محمد صلاح "خاص"

صدى البلد

وجه ميجيل بلنسيا مدافع فريق ريال مدريد السابق، نصيحة هامة للنجم المصري محمد صلاح بشأن مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي.

كان محمد صلاح أثار الجدل مجددا خلال الأيام الماضية، بفتحه الباب أمام انتقاله إلى الدوري الإسباني مؤخرا.

وقال ميجيل بلنسيا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" محمد صلاح  موهوب وجيد جدا ، ولكنه أقل حسما أمام المرمى هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي".

وتابع:" محمد صلاح يمكن أن يتأقلم مع ريال مدريد حال انتقاله إلى الملكي، لكن أعتقد أنه لن يكون أساسيا".

وأشار:" من الأفضل أن يستمر محمد صلاح في ليفربول".

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول، لمواجهة أستون فيلا، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل محمد صلاح وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، خلف ليفربول المتصدر بـ 21 هدفا.
 

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لا تغادر ليفربول.. مدافع ريال مدريد السابق يوجه نصيحة لـ محمد صلاح "خاص"

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