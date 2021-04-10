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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير.. وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة

صدى البلد

بعث اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق أول/ محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..

 

جاء بها :
بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .


إننا إذ نستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما اختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمان ورفعة وازدهار .
عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

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