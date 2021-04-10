عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ليس على حساب مصر .. الرئيس التونسي : ندعم الحلول العادلة لقضية توزيع المياه

صدى البلد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن القضايا الثنائية بين مصر وتونس فيها اتفاق على المباديء الكبرى ، وتقارب في ضرورة حلها .

وأشار خلال مؤتمر القمة المصرية التونسية  إلى أنه بالنسبة لقضية التوزيع العادل للمياه فإننا نبحث عن حلول عادلة ، ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا وندعم مصر في الحلول العادلة ولكن ليس حساب مصر وحساب أمتنا العربية . 

وبالنسبة للقضية الليبية قال الرئيس التونسي : “ اتفقنا انه لا مجال لتقسيم ليبيا ، والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى ”.

وأشار إلى أن هناك تقارب في العديد من القضايا ، تقارب قديم ونتطلع لمستقبل كامل بفكر ووسائل جديدة لأننا نسعى تحقيق أحلام شعبنا في مصر وتونس .

ترشيحاتنا

لن نقبل المساس بالأمن القومي المصري.. الرئيس التونسي يوجه رسالة نارية بشأن أزمة سد النهضة

الرئيس التونسي: مادامت الشعوب بخير فإن الأمة العربية ستكون بخير.. شاهد

تستطيع أن تقهر كل الصعاب..الرئيس التونسي يشيد بقوة مصر في مواجهة التحديات

صدى البلد ينشر أسماء الرياضيين المصريين المشاركين في الأولمبياد

قرار عاجل من الامارات بشأن ساعات العمل خلال رمضان

«السيسي» يرحب بنظيره التونسي: تناولنا تفعيل أطر التعاون والتنسيق على كل المستويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. قناة السويس تمتلك "مهاب مميش" أكبر كراكة بالشرق الأوسط

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أستاذ فيروسات: الموجة الثالثة من كورونا بدأت في صعيد مصر

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

مسؤول أوروبي يعلن موعد انتهاء جائحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد