ليس على حساب مصر .. الرئيس التونسي : ندعم الحلول العادلة لقضية توزيع المياه

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن القضايا الثنائية بين مصر وتونس فيها اتفاق على المباديء الكبرى ، وتقارب في ضرورة حلها .

وأشار خلال مؤتمر القمة المصرية التونسية إلى أنه بالنسبة لقضية التوزيع العادل للمياه فإننا نبحث عن حلول عادلة ، ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا وندعم مصر في الحلول العادلة ولكن ليس حساب مصر وحساب أمتنا العربية .

وبالنسبة للقضية الليبية قال الرئيس التونسي : “ اتفقنا انه لا مجال لتقسيم ليبيا ، والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى ”.

وأشار إلى أن هناك تقارب في العديد من القضايا ، تقارب قديم ونتطلع لمستقبل كامل بفكر ووسائل جديدة لأننا نسعى تحقيق أحلام شعبنا في مصر وتونس .