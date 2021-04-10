التعليم العالي: نجاح موكب نقل المومياوات بعث رسالة للعالم بأن مصر أرض السلام والحضارة

أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي ، أن مصر شهدت نجاح باهر لموكب نقل الممويات ، والذي كان بشكل حضاري يعبر عن مصر والذي بعث رسالة في أن مصر هي ارض السلام وترحب بالجميع وبكل انواع الحضارات .

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وأشارت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إلى أن الإدارة تمكنت من إقامة فعاليات ثقافية ورياضية وعلمية تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين، بهدف المشاركة الفاعلة في المسابقات التي تم تنظيمها، ودعم التسويق لمبادرة (ادرس في مصر).

وأضافت أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في النشاط الطلابي تم تعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب الوافدين، بما يدعم بناء شخصيتهم المتكاملة، يدعم اكتشاف وصقل قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات.

وتحرص إدارة الوافدين يوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مشاركة الطلاب كل اللحظات والأحداث السعيدة، لذا أطلقت اليوم "الملتقى الدولي لتراث الشعوب"، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي, وهو تنظيم مشترك بين الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ومعهد إعداد القادة، على مدار 3 أيام ويبدأ من يوم 9 أبريل ويستمر حتى 11 أبريل 2021.