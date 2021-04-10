وزير الشباب والرياضة يلتقي مديري مراكز التعليم المدني والمنتديات الشبابية وبيوت الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مديري مراكز التعليم المدنى والمنتديات الشبابية، اليوم السبت، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بحضور أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية.

تناول اللقاء خطة وزارة الشباب والرياضة والتي تستهدف تطوير منظومة العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية والعمل علي تشابك كافة كافة منشآت مراكز التعليم المدني والمنتديات الشبابية وبيوت الشباب بما يخدم الصالح العام والمواطنين .

قال وزير الشباب والرياضة: "إن منشآت مركز التعليم المدني والمنتديات الشبابية وبيوت الشباب المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية إحدى أذرع الوزارة القوية والتي تم إنشاؤها لاستيعاب النشء والشباب من مختلف محافظات الجمهورية لصقل مهاراتهم والاستثمار في طاقاتهم في إطار إستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري".

واستطرد الدكتور أشرف صبحي قائلاً: "نعمل سوياً علي وضع خطط متكاملة لاستدامة المنشآت الشبابية والرياضية ومواكبة التطور العالمي في إدارتها بأفكار ومبادرات إبداعية تعمل على تطوير تلك المنشآت طريق الاستثمار الاجتماعي ودورات تدريبية للمعنيين تساعد علي الإدارة الرشيدة للمنشآت ، وربط الإلكتروني مع الوزارة بالمنشآت ".

ونقل مديري مراكز التعليم المدني والمنتديات الشبابية وبيوت الشباب شكرهم وتقديرهم لوزير الشباب والرياضة لاهتمامه الدائم ومتابعته المستمرة بتلك المنشآت ، بالإضافة إلي استعراض مقترحات تطوير وضبط الأداء المالي والإداري والمعوقات وبحث طرق مبتكرة لحلها فى إطار تنموى يستهدف الاستفاده من الإمكانات المتاحة والجهود الذاتية دون تحميل الوزارة أى أعباء مالية وهو ما يحقق استراتيجية الدولة خلال تلك المرحلة.

171523327_603748863915195_7729650248763054805_n