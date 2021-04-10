منها وقفة رجالة .. 187 ألف جنيه إيرادات خمسة أفلام أمس

حققت الأفلام المعروضة حاليًا بدور العرض السينمائي وهي خمسة أفلام إيرادات بلغت قيمتها بـ187 ألفًا و721 جنيهًا وذلك خلال عرضها امس.

ويعرض أفلام "ريما"، "الخطة العايمة"، "وقفة رجالة"، و"شاومينج"، "قبل الأربعين".

واستطاع فيلم "وقفة رجالة" ان يتصدر شباك التذاكر ويحتل المركز الأول أمس.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 152 ألفا و910 جنيهات.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

السينمات التي يعرض بها الفيلم:

القاهرة:

التحرير - نايل سيتي - أوديون - كوزموس - مترو - داون تاون - كايرو بالاس - ميامي - بندر المعادي - الرحاب - جالاكسي - الزمالك - جراند حياة - مول العرب - أمريكانا بلازا - مول مصر - الهرم - كايرو مول - داندي مول ـ سكيب أكتوبر ـ دريم أكتوبر ـ سيتي ستارز ـ جولدن ستارز ـ بوينت 90 ـ كايرو فستيفال ـ فيوتشر مول ـ بورتو كايرو ـ صن سيتي ـ فوكس ألماظة ـ نورماندي شتوي ـ جولف العبور ـ الماسة ـ تيوليب ـ منتزه الحلمية ـ القوات الجوية ـ مدينتي.

الإسكندرية والمحافظات الأخرى:

جرين بلازا ـ أمير ـ سان ستيفانو ـ فوكس إسكندرية ـ مترو إسكندرية ـ العجمي ستارز ـ فريال إسكندرية - جالاكسي المنصورة - الكروان بورسعيد ـ الحرية إسماعيلية ـ دنيا إسماعيلية ـ دنيا بنها ـ لافيستا دمنهور ـ جراند الغردقة ـ سيجال الغردقة ـ كيروسيز شرم الشيخ ـ بورتو السخنة ـ المصرية بلازا الزقازيق ـ جالاكسي طنطا ـ ريفولي طنطا ـ شيفال طنطا ـ صيدناوي أسيوط ـ سكيب المنيا ـ سي سينما الجونة ـ سي سينما الأقصر ـ سي سينما الفيوم ـ سي سينما شبين الكوم.