التفاصيل الكاملة لمسلسل الطاووس

ينافس مسلسل “الطاووس” للنجم جمال سليمان، بقوة في الموسم الرمضاني المقبل ٢٠٢١، حيث يضم المسلسل عدد كبير من النجوم والوجوه الجديدة.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنان جمال سليمان كل من الفنانة سميحة أيوب، وسهر الصايغ، ويوسف الأسدي، وغيرهم وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول قضية اغتصاب، وتشهد الحلقات الكثير من التفاصيل المشوقة لإثبات الحق، وصراع بين الخير والشر.

يذكر أن نفت الفنانة سهر الصايغ، ما تردد بأن مسلسل «الطاووس» - المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المقُبل عبر قناة صدى البلد الفضائية - يحاكي قضية الفيرمونت أو أي قضية أخرى مشابهة، مشيرة إلى أن المسلسل يناقش انفلات مجتمعي أدى إلى قضايا التحرش والاغتصاب الموجودة حاليًا، مؤكدة أن «الطاووس» لا يحاكي قضية بعينها.



وأضافت سهر الصايغ، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن حوادث التحرش والاغتصاب دائمة التكرر، وأن ما يتعرض لها قد يجد تلامس مع أحداث المسلسل، لأن القصة تناولت هذه الوقائع بشتى الجوانب المختلفة.



وتابعت سهر الصايغ، في تصريحها أن المسلسل يحاكي الواقع، وليس واقعة بعينها، لافتة أن التحرش والاغتصاب نابع من انفلات أخلاقي وتدني في التربية، وأن الدراما لها دور في كشف هذه الوقائع وتناولها بشكل مفصل، ولكن هناك تخوف من الطرح الجريء في بعض الأعمال الفنية.