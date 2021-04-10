رئيس جامعة الفيوم: منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة لكل الطلاب



صرَّح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأنه تم الاتفاق مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى على تقديم منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وكذلك توفير منتجات المجزر الآلي المتكامل بيوسف الصديق لكافة منتسبي الجامعة.

وأشار شديد الى أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سيتم تواجد سيارات مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل محملة بمنتجات المجمع داخل الحرم الجامعي اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١.

وأكد شديد بأن الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، من الشركات التى لها باع كبير فى الثروة الحيوانية والانتاج الحيوانى .

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