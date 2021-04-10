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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 دقيقة.. تراجع أداء الزمالك وتونجيت يسجل هدف ويقلص الفارق

صدى البلد

 

انتهت أحداث 60 دقيقة من المباراة التي تجمع بين الزمالك وتونجيت بتقدم الأبيض 4-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الشوط الأول..

بدأ الزمالك اللقاء بهدوء شديد، وحاول السيطرة والإستحواذ على الكرة، ووصل الى مرمى تونجيت أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقة.

تمكن فرجاني ساسي من صناعة جملة تكتيكية مع شيكابالا في الدقيقة 6 من عمر المباراة، ولكن لم تسفر عن أي خطورة على مرمى تونجيت.

وحاول بن شرقي أن يصنع فرصة من الجبهة اليمنى ولكن دفاع تونجيت كان صامداً.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة أهدر مروان حمدي فرصة الهدف الأول برأسية ضعيفة تسلمها من شيكابالا.

ومن بعدها في الدقيقة 12 توغل أشرف بن شرقي من الجبهة اليسرى، وسدد كرة قوية ولكن كان حارس المرمى في الوعد والمكان السليم.

سجل محمود حمدي الونش الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة.

سقط يوسف أوباما لاعب الزمالك  وأهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 16 من عمر المباراة .


في لقطة كوميدية سقط يوسف أوباما داخل منطقة جزاء تونجيت وهو أمام حارس المرمى في وضعية التسجيل في الدقيقة 16.

واحتسب حكم المباراة الكرة تسلل على اوبامام الذي كان في وضعية التسلل.

وفي الدقيقة 24 سجل مروان حمدي، الهدف الثاني للزمالك عن طريق تسديدة صاروخية.

واشتبك اللاعب ضيوف مع حكم المباراة في الدقيقة 36 من عمر المباراة بعد ضرب طارق حامد، واحتوى حكم المباراة الأمر بإكتفاءه بالبطاقة الفراء التي أشهرها في وجه اللاعب.

سجل مروان حمدي لاعب الزمالك الهدف الثالث للأبيض والثاني له في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

سجل محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، الهدف الرابع للأبيض والثاني له في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

الشوط الثاني..

سجل عثمان بابا ساكو لاعب فريق تونجيت هدف تقليص الفارق في مرمى الزمالك في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني.

ومارس فريق تونجيت الضغط على الزمالك وتراجع أداء الأبيض منذ بداية شوط المباراة الثاني.

وتصدى محمود عبد الرحيم جنش لركلة جرة مباشرة سددها ساكو لاعب تونجيت نحو المرمى في الدقيقة 51.

وأجرى الزمالك تبديلان دفعة واحدة بخروج حازم امام ونزول حمزة المثلوثي، ونزول حميد أحداد بدلاً من مروان حمدي في الدقيقة 56.

وأهدر فرجاني ساسي فرصة هدف للزمالك في الدقيقة 59 من عمر المباراة بعد انفراده بحارس مرمى تونجيت.

ويضم تشكيل الزمالك :-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش"
خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح 
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق "شيكابالا "- يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : مروان حمدي


ويضم تشكيل تونجيت الآتي:-

في حراسة المرمى: باي سيسيه

في الدفاع: ندياي – بابي سو – موتارو بالدي

في الوسط: عثمان ساكو – باي ديوب – ماليكو ندوي – إبراهيما ماني – مامادو سيك

في الهجوم: سيريني نيانغ – جبريل سلاه

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