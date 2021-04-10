عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قصر الصلاة وجمعها لمريض كورونا.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

"كنت مريضا بفيروس كورونا وكان لدى حمى شديدة لعدة أيام فكنت أجمع الصلوات وأقصرها، فهل فهل هذا صحيح؟"، سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، على صفحتهم الرئيسية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجابت دار الإفتاء قائلة إنه لا يصحُّ قصرُ الصلاة بسبب المرض، ويجب عليك إعادة جميع الصلوات التي قصرتها طوال مدة المرض، أما الصلاة التي صليتها تامةً بدون قصر فلا يجب عليك إعادتُها.


هل يجوز جمع الصلاة بسبب المرض .. لجنة الفتوى تجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين، فيجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديمًا أو تأخيرًا حسب الأيسر له، فإن المشقة الحاصلة بسبب المرض من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين.


وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم جمع بين الصلاتين بسبب المرض، حيث لا يستطيع الإنسان الوضوء؟»، أن المريض الذي جاز له الجمع بين الصلاتين فإنه يصلي كل صلاة تامة من غير قصر، فإن قصر الصلاة الرباعية لا يجوز إلا للمسافر، فما يظنه بعض الناس من أنه إذا جمع بين الصلاتين وهو في بلده بسبب المرض فإنه يقصر أيضًا، فهذا الظن ليس بصحيح.


وأوضح أنّ طريقة الجمع بين الصّلوات تكون من خلال الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، في وقت واحد منهما، حيث يقوم المسلم بتقديم صلاة العصر، فيصليها في وقت صلاة الظهر، ويسمّى الجمع حينها جمع تقديم، أو يقوم بتأخير صلاة الظهر، ثمّ يصليها في وقت صلاة العصر، وبالتالي يسمّى ذلك جمع التّأخير، وكذلك في المغرب والعشاء.
 

دار الإفتاء الإفتاء كورونا

ترشيحاتنا

في هذه المدة تنتهي الحماية من الإصابة الثانية بفيروس كورونا "دراسة"

7 لجان لاستطلاع هلال شهر رمضان غدًا.. وهذا أول أيامه فلكياً |شاهد

60 دقيقة.. تراجع أداء الزمالك وتونجيت يسجل هدف ويقلص الفارق

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية

رشا مهدي: سعيدة بوجودي ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

هدف ملغي لـ مصطفى محمد.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من لقاء جالاتا سراي وفاتح كاراجومروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بيان عاجل من الصحة السعودية عن التلقيح ضد كورونا

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

قرار عاجل من السلطات السعودية بسبب كورونا

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا ويهزمه بهدفين .. وإصابة قوية لـ«تريزيجيه»

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

الدراما والتاريخ

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

المزيد