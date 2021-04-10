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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

من غدٍ | بدء عرض "خلى بالك من زيزي" و"لحم غزال".. التفاصيل كاملة

امينة خليل
امينة خليل

أعلنت منصة شاهد vip عن عرض عدد من أعمالها الدرامية، بدءا من مساء غدٍ الأحد، قبل عرضها على الفضائيات بيومين مع حلول شهر رمضان.

 

ومن الأعمال التى تقرر عرضها مسلسل “ لحم غزال ”، للنجمة غادة عبد الرازق 8 مساء.

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

 

لحم غزال 

 

وتدور أحداث مسلسل "لحم غزال" فى اطار درامي شعبي، وتجسد غادة عبد الرازق سيدة تدعى سلطانة وهي شخصية تعمل في شارع المعز برفقة أشقائها، بإدارة متاجر كبدة ورثتها عن أبيها الحاج جابر، غير أنها عاجلا ما تقع في الحب.

 

خلى بالك من زيزى

 

كما تقرر عرض مسلسل “خلى بالك من زيزى ” فى اليوم ذاته 9 مساء ، ويناقش قضية تعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها وذلك  خلال 15 حلقة فى سياق درامى مشوق.

 

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

 

 

 

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