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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موصفات و اسعار كيا سونيت 2021 .. داخل اراضي المملكة العربية السعودية

نظرة شاملة عن موصفات
نظرة شاملة عن موصفات و اسعار كيا سونيت 2021 .. داخل اراضي ال

تعتبر النسخة سونيت واحدة من اصدارات الصانع الكوري المخضرم KIA، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و اتخذت سونت هذا الاسم من تقنية الالياف الضوئية الرقمية المسخدمة في مجال الاتصالات، و التي تتسم بسرعتها العالية، بينما تميزت تلك النسخة باطلالة قوية، و ظهر ذلك من خلال باقة التجهيزات الداخلية، إلى جانب اللمسات الفنية الخاصة بالهيكل الخارجي.

قدرت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4120 مم، و بعرض 1790 مم، و بارتفاع 1610 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2600 مم، كما جاءت بوزن كلي قدر بـ 1550 كجم، و بصندوق خلفي يسع إلى 392 لتر.

 

ظهرت مقدمة السيارة باطلالة أنف النمر، و مصابيح عدوانية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع فتحات تهوية تتخلل الشبكات الأمامية تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي للسيارة.

كما دعمت بمرايات جانبية كهربائية ذات شرائط LED ضوئية، و اقطاب ثنائية تعلوا الناحية العلوية للسقف، و مقابض خارجية مغطاه بالكروم، بينما ترتكز على عجلات رياضية و جنوط من الالومنيوم ذات تصميم هندسي مميز بلغ قياسها 16 بوصة.

 

تمتعت الناحية الخلفية بمصابيح متصلة، و عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي، و الذي دعم بمستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، و منظومة عادم ثنائية المخارج، و مصباح توقف مثبت على الاسبويلر الخلفي و الاكصدام الخلفي أيضًا.

بينما تستمد سونيت قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي MPI، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصان، مع عزم دوران يبلغ 144 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز IVT و التي تنشق من قدرات CVT.

 

و تبدأ اسعار كيا سونيت موديل 2021 داخل السوق السعودي للسيارات بقيمة 59.500 ألف ريال و حتى 69.900 ألف ريال سعودي.

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