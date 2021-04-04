قائمة بأسعار تويوتا ياريس 2021 في السوق السعودية .. صور

شركة تويوتا واحدة من أكبر مصنعي السيارات حول العالم، وطوال فترة تاريخها الممتد استطاعت أن تطلق العديد من الإصدارات المتنوعة، التي تشكلت ابعادها من حيث المواصفات الفنية والأداء، إلى جانب عنصر التصميم وخيارات الدفع والرفاهيات.

وتعد النسخة تويوتا ياريس موديل 2021 من اشهر السيارات داخل الاسواق السعودية، حيث تتمتع بنوعين من المحركات الأول سعة 1300 سي سي، بقوة 98 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران 123 نيوتن/متر عند 4200 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

بينما تستمد النسخة الثانية قوتها من سواعد محرك بسعة 1500 سي سي، بقوة 105 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يقدر بـ 140 نيوتن/متر / 4200 دورة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

وتضم السيارة حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، و نظام صوتي بشاشة لمس، و كاميرا خلفية، و عدد 4 مكبرات صوتية، و نوافذ كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية أيضًا قابلة للطي يدويًا، مع جنوط الومنيوم 14 بوصة.

بالاضفافة إلى نظام مراقبة ضغط الاطارات (TPMS)، و أنوار أمامية من الهالوجين، و و مثبتات مقاعد للاطفال، و نظام التحكم في الثبات VSC، و منظومة الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، و خاصية الحماية ضد السرقة.

ويبلغ سعر السيارة تويوتا ياريس موديل 2021 في السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى مانيوال موديل STD 2021 محرك 1300 سي سيبسعر 52.258 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل YX 2021 محرك 1500 سي سيبسعر 56.445 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل Y CVT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 57.039 ريال سعودي.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل Y PLUS CVT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 59.089 ريال سعودي.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل S 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 59.202 ريال سعودي.