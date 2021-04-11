عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسية وتصميم تخيلي.. مواصفات كيا سبورتاج 2022

صور تجسسية و تصميم
صور تجسسية و تصميم تخيلي .. يكشف الكثير عن كيا سبورتاج 2022

كشفت صور تجسية التقطت منذ وقت سابق، عن الإطلالة المتوقعة للنسخة الكورية كيا سبورتاج 2022، بعد أن انتشرت صورًا اخرى تتوقع التصميم الجديد للإصدار، الذي يعد أحد النسخ القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي ستنضم إلى فئة الـ SUV باطلالة جديدة كليًا على حسب تلك التوقعات.

 

و ظهرت الإطلالة التوقعية بشبكات متعددة المقاطع تتوسط مقدمة السيارة، إلى جانب فتحات تهوية عريضة تتوسط الصادم الأمامي، تتخذ اللون الأسود، مع أقواس نصف دائرية تعلو منطقة العجلات، مع عتبات جانبية، بالإضافة إلى تمويجات منحوتة بمنطقة غطاء المحرك اقطاب ثنائية تعلو منطقة السقف.

 

كما أن الصور التوقعية الأولية تشير إلى اعتماد كيا على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية شات تصميم هندسي مثل النجمة المتشعبة، مع سبويلر خلفي أنيق، ومصابيح خلفية ذات مقطع عرضي متصل بالناحيتين، ومنظمة عادم ثنائية المخارج، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وتطعيمات من الكروم على النوافذ والمقابض.

أضافت اللمسات الفنية في التصميم المتوقع عدة اضافات خاصة بتصميم المصابيح، والتي جاءت بمظهر هندسي مميز، وبمصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، ومن المفترض أن تضم تلك النسخة العديد من وسائل التحكم وعناصر الأمن والسلامة، والتي تتشكل حول منظومة الفرامل والمساعدة في مهام القيادة، بجانب أنظمة الرفاهية والعناصر التكنولوجية التي تعتمد عليها كبرى شركات تصنيع السيارات.

 

أما عن القدرات الفنية للسيارة، فمن المتوقع أيضًا أن سبورتاج ستسمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، بقوة 187 حصان، مع 241 نويتن/متر من عزم الدوران، أو خيار آخر هجين متصل بشاحن توربيني سعة 1600 سي سي.

اخبار السيارات كيا كيا سبورتاج صور تجسسية صور توقعية كيا سبورتاج 2022 صدى البلد للسيارات

ترشيحاتنا

ريال مدريد ضد برشلونة.. بنزيما يلاحق ميسي في جدول ترتيب هدافي الدورى الإسباني

علي جمعة: النبي كان يصوم نصف العام.. وعلى الصائم اغتنام الدعاء قبل الإفطار.. فيديو

التحالف يسقط طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر اليوم الأحد 11-4-2021

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

بديلة لعمليات تكميم المعدة.. 3 حلول بسيطة لعلاج السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد