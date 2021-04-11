صور تجسسية وتصميم تخيلي.. مواصفات كيا سبورتاج 2022

كشفت صور تجسية التقطت منذ وقت سابق، عن الإطلالة المتوقعة للنسخة الكورية كيا سبورتاج 2022، بعد أن انتشرت صورًا اخرى تتوقع التصميم الجديد للإصدار، الذي يعد أحد النسخ القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي ستنضم إلى فئة الـ SUV باطلالة جديدة كليًا على حسب تلك التوقعات.

و ظهرت الإطلالة التوقعية بشبكات متعددة المقاطع تتوسط مقدمة السيارة، إلى جانب فتحات تهوية عريضة تتوسط الصادم الأمامي، تتخذ اللون الأسود، مع أقواس نصف دائرية تعلو منطقة العجلات، مع عتبات جانبية، بالإضافة إلى تمويجات منحوتة بمنطقة غطاء المحرك اقطاب ثنائية تعلو منطقة السقف.

كما أن الصور التوقعية الأولية تشير إلى اعتماد كيا على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية شات تصميم هندسي مثل النجمة المتشعبة، مع سبويلر خلفي أنيق، ومصابيح خلفية ذات مقطع عرضي متصل بالناحيتين، ومنظمة عادم ثنائية المخارج، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وتطعيمات من الكروم على النوافذ والمقابض.

أضافت اللمسات الفنية في التصميم المتوقع عدة اضافات خاصة بتصميم المصابيح، والتي جاءت بمظهر هندسي مميز، وبمصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، ومن المفترض أن تضم تلك النسخة العديد من وسائل التحكم وعناصر الأمن والسلامة، والتي تتشكل حول منظومة الفرامل والمساعدة في مهام القيادة، بجانب أنظمة الرفاهية والعناصر التكنولوجية التي تعتمد عليها كبرى شركات تصنيع السيارات.

أما عن القدرات الفنية للسيارة، فمن المتوقع أيضًا أن سبورتاج ستسمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، بقوة 187 حصان، مع 241 نويتن/متر من عزم الدوران، أو خيار آخر هجين متصل بشاحن توربيني سعة 1600 سي سي.