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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستحبات الصوم في شهر رمضان المبارك

صدى البلد

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار المصرية، عن مستحبات الصوم مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال أمين الفتوى، في فيديو له منشور على صفحة دار الإفتاء، إن تأخير السحور لقول النبي "تسحروا فإن في السحور بركة" وكذلك تعجيل الفطر، لقول النبي "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وكذلك الدعاء عند الفطر وأثناء الصوم، فورد عن النبي أن ثلاثة لا ترد دعوتهم.

هذه الأفعال تنقص من ثواب الصيام

دار الإفتاء، أكدت أن الصوم مع ارتكاب المعاصي، لا يُفسده ولا يترتب عليه القضاء، طالما استوفى أركان الصيام، ولكن ثوابه ينقص بقدر ما ارتكب من المعاصي.

وأضافت أن استيفاء أركان الصيام يسقط المطالبة بقضاء الصوم، لكن ينقص ثوابه، مؤكدة أنه يجب على المسلم أن تكون سلوكياته متناسقة مع الحكمة من صيام رمضان فيبتعد عن الخصام والشقاق وقطع صلة الأرحام ويلزم نفسه الطريق المستقيم الذي ينتهي به إلى إرضاء الله عز وجل ليكون جزاؤه عند الله تعالى قبول صيامه والحصول على ثوابه.

ونصحت الإفتاء أنه يلزم المسلم أن يوجه سلوكه إلى فعل الخير والبعد عن الشر بمعنى أن تكون أقواله وأعماله كلها تتفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من التسامح والتواضع وحب الخير لكل الناس حتى إلى من أساء إليه والعطف على ذوي الحاجات وإمساك اللسان عن البذاءات وعن أعراض الناس.
 

الإفتاء مستحبات الصوم السحور

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