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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إلهام شاهين: لبنى عبد العزيز فنانة احترمت جمهورها

صدى البلد

هنأت الفنانة الهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، الفنانة لبنى عبد العزيز بعد تكريمها من الجامعة الأمريكية.

 

وكتبت إلهام شاهين: "ألف مبروك للفنانة الجميلة لبنى عبد العزيز تكريمها من الجامعة الأمريكية التي تخرجت منها.. هي فناني راقيي ورقيقي ومثقفي ومحترمي أحبت فنها واحترمت جمهورها.. وكانت رائعة في تنوع أدوارها.. الرومانسية في الوسادة الخالية.. الأرستقراطية المتمردة في آه من حواء.. الخادمة الفقيرة في هي والرجال.. الكوميديا الخيالية فى عروس النيل.. الشعبية التي تعمل سايس للحصان فى غرام الأسياد.. وشخصية جهاد فى الفيلم التاريخي وا إسلاماه.. والكثير من التنويعات الأخرى في ١٧ فيلما كلها أفلام علامات هامة وقوية للمجتمع”.


 وأضافت: "شكرا فنانتنا الكبيرة لبنى عبد العزيز.. كنتي دايما قدوة محترمة.. وقيمة كبيرة فنيا وإنسانيا.. وتشرفت اليوم بوجودي معك في حفل تكريمك بالجامعة الأمريكية.. ومبروك أيضا توقيع كتاب قصة إمرأة حرة للكاتبة هبه محمد علي.. لتحكي مسيرتك المشرفة لجمهورك الذي يعشقك.. وأنا واحدة منهم.. كل التحية والتقدير والحب للنجمة الجميله لبنى عبد العزيز.. ربنا يعطيها الصحة وطول العمر".


 

ونظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقرها القديم بالتحرير، أمس حفل إطلاق كتاب (لبنى.. قصة امرأة حرة) للكاتبة الصحفية هبة محمد علي بحضور لبنى عبد العزيز وعدد من الكتاب والصحفيين والفنانين.


 

يتناول الكتاب الصادر عن دار سما للنشر والتوزيع حياة الممثلة المصرية لبنى عبد العزيز منذ نشأتها وتخرجها في الجامعة الأمريكية ثم عملها بالفن وسفرها إلى الولايات المتحدة وكذلك الأعمال القليلة التي شاركت فيها بعد عودتها.


 

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