حبس صانعة محتوى في الجيزة لقيامها ببث فيديوهات خادشة

قررت جهات التحقيق، حبس صانعة محتوى بالجيزة، 4 أيام، لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها (هاتفي محمول)، وبفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةن إلى أن صدر القرار المتقدم.