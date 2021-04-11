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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زاهي حواس : مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر هرم مصرى جديد

زاهى حواس بمستشفي
زاهى حواس بمستشفي سرطان الاقصر

أشاد الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق ، بما شاهده من تطور وإنجازات كبيرة في مستشفى الأورمان.

وأكد زاهى حواس خلال زيارته للمستشفى " حضرت إلى الأقصر للإعلان عن  كشف أثرى مهم جدا هز أرجاء العالم أجمع، وهو اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة "صعود آتون"، مشيرا إلى أنه يفخر دائما بالفراعنة، ولكن اليوم هو فخور أكثر بمستشفى شفاء الأورمان وبما تحققه من إنجازات طبية.

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وأضاف حواس ، أنه عاصر بناء مستشفى شفاء الأورمان منذ بدايتها وشارك فى بناء الطوبة الأولى، التى تحولت إلى صرح طبي عملاق يخدم أبناء الصعيد من خلال فريق طبي متكامل ومتميز.

وأبدى حواس ، سعادته بافتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال مؤخرا، موجها شكره لكل العاملين في الأورمان الذين يساهمون فى أن يصبح الصعيد بلا سرطان، وساهموا أيضا فى اختصار رحلة السفر للقاهرة للعلاج، بعد أن وفروا كل الإمكانيات والخدمات اللازمة لهم وبالمجان .

واختتم حواس حديثه قائلا: " أن الدور الكبير لمستشفي شفاء الأورمان يجعلني أعتقد أن المستشفى أصبح هرما مصريا جديدا.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، الشكر للدكتور زاهى حواس على دعمه وزيارته للمستشفي وتعاونه الدائم لكى تواصل المستشفى دورها الطبي والإنساني ، مؤكدا أن دعم الرموز المصرية الكبيرة والتى يحترمها العالم ويقدرها مثل الدكتور زاهى حواس،  هو نجاح كبير للمستشفي ، ويؤكد  بالفعل أن المستشفي أصبحت صرح كبير ومنارة طبية تضيء سماء الصعيد .

وهنأ المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان ، الدكتور زاهى حواس باكتشافه الأثرى العظيم الذى أذهل العالم ، وهو اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في البر الغربي للأقصر، والتى يرجع تاريخها إلى الملك امنحتب الثالث وبنيت قبل ٣٠٠٠ آلاف عام.

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