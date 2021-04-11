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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

اجتماع محافظة بني
اجتماع محافظة بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تعديل مواعيد العمل الرسمية بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة أيام شهر رمضان المبارك، حيث تقرر حضور العاملين "بالجهات التي تعمل 6 أيام في الأسبوع" في الساعة 9 صباحًا والانصراف الساعة 1 ظهرًا، فيما تقرر حضور العاملين "بالجهات التي تعمل 5 أيام في الأسبوع" في الساعة 9 صباحاً  والانصراف الساعة 2 ظهراً .
 

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتهنئة إلى أبناء وأهالي بني سويف عامة والعاملين بالجهاز الإداري خاصة بحلول الشهر الفضيل، داعيا المولى عزوجل أن يعيده بكل الخير واليمن والبركة.

 

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وفي السياق ذاته، تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف استعدادات مؤسسة “مصر الخير” ضمن خطتها لتوزيع مساعدات غذائية على الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك ، والتي تتضمن توزيع كراتين مواد غذائية وخضار ولحوم ودواجن مجمدة،بجانب إعانات نقدية  للتيسير  على الفئات الأكثر احتياجا خلال أيام الشهر الفضيل
 

وتابع نائب المحافظ جانباً من أعمال تعبئة وتجهيز 12 ألف كرتونة مواد غذائية بالسرادق المقام داخل سور مبنى ديوان عام المحافظة بشرق النيل، ضمن خطة المؤسسة المبدئية للإطعام التي تشمل توزيع "سند العيلة"، والذي يتكون من كرتونة مواد غذائية، وكيلو لحم، و15 كيلو بطاطس، بجانب إعانة نقدية قيمتها 200 جنيه.

 

من جهتها أوضحت الأستاذة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بـ محافظة بني سويف أن أعمال التعبئة والتجهيز شارك فيها 250 متطوعًا والذي نجح في تعبئة الكميات المطلوبة خلال 5 ساعات فقط، مشيرة إلى أن أعمال التوزيع سوف تبدأ غداً وتستمر حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان. 

 

ونوهت بأن المؤسسة تستهدف توزيع 30 ألف وجبة ساخنة خلال الشهر الكريم، إضافةً إلى كارت الخير وكوبون ملابس العيد للأيتام وغير القادرين، لافتة إلى أنه سبق وأن تم توزيع 10 آلاف كرتونة و20 ألف دجاجة والتي قامت المؤسسة بتوزيعها خلال النصف من شعبان.

 

وحضر أعمال تعبئة المواد الغذائية إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور جمال عبد المطلب كلية الآداب جامعة بني سويف، وعدد كبير من القيادات التنفيذية  والمجتمعية.

 

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بني سويف محافظ بني سويف شهر رمضان مواعيد العمل الرسمية الدكتور محمد هاني غنيم

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