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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية

رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية

صدى البلد

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،  اليوم،  معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي، بحضور الدكتورة نيرمين عاطف حلمي مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية.
 

وتجول رئيس الجامعة داخل المعرض للاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة به مطالباً بإقامة تلك المعارض من الحين للأخر لتلبيه احتياجات الطلاب والعاملين في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية في ظل أزمة وتداعيات فيروس كورونا. 

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وقال الدكتور منصور إن المعرض يشمل منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية،  والذي يحتوي على منتجات الألبان ومشتقاتها والتي يتم تصنيعها داخل المركز باستخدام الألبان الوارده من مزرعة كلية الطب البيطري بالإضافة إلى منتجات الحلويات والمخبوزات،  واللحوم. 

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وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن الهدف من إقامة تلك المعارض هو التسويق والإعلان عن منتجات المركز حيث سيتم بيعها بأسعار مناسبة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قبل شهر رمضان الكريم،  مؤكداً أن المركز لديه 4 منافذ داخل الحرم الجامعي بغرب النيل،  ومجمعي تعليم صناعي،  ومجمع 330 فدان بشرق النيل لبيع المنتجات بأسعار مخفضة لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة وتوفير كافة احتياجاتهم حيث يخضع المركز للمتابعة والإشراف الفني والطبي بما يحقق أعلى درجات الجودة.

من جانب آخر أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،  اليوم،  عن تنظيم ورش عمل من أعضاء هيئة التدريس المبتعثين العائدين من الخارج، وذلك لتعظيم الاستفادة من خبراتهم ونقلها إلى زملائهم بالجامعة بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية ورفع مستوى الطلاب علميا،  جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  والدكتور محمد مصطفى الديب مدير المركز،  وأعضاء مجلس إلادارة،  وأمين عام الجامعة.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات منها التقرير المقدم حول النشر الدولي حيث بلغت نسبة الأبحاث المنشورة من عام 2017- 2020 بالتعاون مع جامعات اجنبية53.2%،  ووصل عدد الأبحاث المنشورة إلى 1236 بحث دولي لعام 2020،  وتم نشر 52 بحث دولي حول فيروس كورونا المستجد.

وتمت الموافقة على التعاقد مع معاوني أعضاء هيئة التدريس الفائزين في مشروعات شباب الباحثين والممول من مركز تطوير الأداء الجامعي، وذلك للبدء في تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع والبالغ عددها 27 مشروع.

 

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جامعه بني سويف جامعة بنى سويف المعرض معرض الإنتاج بيع رئيس الخدمات الطلابية

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