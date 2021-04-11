رغم الخسارة أمام الأهلي .. اللائحة تنصف الزمالك فى أزمة التتويج بلقب دورى ٩٩

ينشر صدى البلد نص لائحة بطولة دورى الجمهورية ٩٩ والتي أقرت بين طيات بنودها الاحتكام إلى فارق الاهداف فى حالة تساوي النقاط بين الفريقين للتويج بلقب المسابقة المحلية.

ووفقا للبند الخاص بحسم أزمة التتويج بلقب دورى ٩٩ فإن الزمالك يتفوق على الأهلي بفارق الأهداف بعدما تعادل الفريقان فى عدد النقاط ١٥.

ويعقد رئيس اللجنة الثلاثية لإتحاد الكرة جلسة مع صلاح على رئيس القطاعات فى الجبلاية من أجل حسم أزمة تتويج الاهلي او الزمالك بدورى الجمهورية مواليد ٩٩.

كان فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 1999 احتفل بالتتويج بلقب بطولة دوري الجمهورية لموسم 2020-2021 رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف.

واستند شباب الزمالك فى الاحتفال بلقب البطولة رغم الهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية بهدفين لهدف،في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد،ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة إلى أن اللائحة تنص على أنه حال تساوى عدد النقاط بين الفريقين يتم اللجوء إلى فارق الأهداف التى تصب فى صالح القلعة البيضاء.

فيما أحتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب دورى ٩٩ داخل الملعب إستنادا

إلى المواجهات المباشرة التى تنص عليها اللائحة عند التعادل فى عدد النقاط.

ومن المقرر أن يحسم رئيس الجبلاية أزمة لائحة بطولة دورى الجمهورية وتتويج الاهلي أو الزمالك بعد عقد جلسة مع صلاح علي رئيس القطاعات خلال الساعات القادمة.



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