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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسارع مميز بين وحوش مرسيدس و اودي و BMW| فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=t1JNuMgKaSA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=t1JNuMgKaSA&t=1s

يطلع محبي سباقات التسارع لرؤية كل ماهو جديد في عالم المحركات، و في مقطع فيديو نشر على قناة CARWOW المتخصصة في مجال استعراض السيارت، و التي بثت على موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، حيث ظهرت كلا من النسخة أودي RS5، و مرسيدس AMG C63 S و BMW M4، و هما يقدوا أفضل العروض الخاصة بالتسارع.

 

و قبل أن نشاهد الفيديو سوف نستعرض سويًا القدرات الفنية الخاصة بكل نسخة من هذا الطرازات القوية، و نبدأ بالاصدار الشهير مرسيدس AMG C63 S و التي باطلالة باللون الأرزق الغامق، و لكنها تحتوي على محرك من 8 اسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، قادر على انتاج قوة 503 حصان، مع 700 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و من خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة مرسيدس AMG C63 S أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 3.9 ثانية فقط، و بسرعة قصوى تصل إلى 290 كم/ساعة.

 

بينما تأتي نسخة العملاق البافاري BMW M4 بمحرك سداسي الاسطولانات V6 تيربو مزدوج، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 503 حصان، و 650 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و بفضل تلك المواصفات الفنية الخاصة بالمحرك، و من خلال السرعة القصوى لـ BMW M4 كومبيتشين والتي بلغت 290 كم/ساعة، تتمن هذا النسخة من الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون، في غضون 3.9 ثانية أيضًا، و يبدو أن السباق ازداد اثارة.

 

أما عن النسخة الثالثة و التي تأتي من قبل الصانع الألماني أيضًا وهي أودي RS5، فقد تمتعت بمحرك من 6 اسطوانات، تيربو مزدوج، سعة 2900 سي سي، و بقوة 444 حصان، مع 600 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بسرعة قصوى بلغت 280 كم/ساعة.

 

مما تجعلها تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.9 ثانية، وعلى الرغم من التقارب الكبير في قدرات التسارع إلى أن السباق تمتع بالعديد من الأرقام التشويقية.

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