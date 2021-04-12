القائمة الكاملة لجوائز مهرجان مالمو للسينما العربية.. وحظر تجول يمنح مصر تقدير الجمهور السويدي

اختتمت الليلة، فعاليات الدورة الحادية عشر لمهرجان مالمو للسينما العربية، والتي أقيمت في الفترة من 6-11 أبريل بمزيج من الأنشطة الفعلية في المدينة السويدية والأنشطة الإلكترونية التي استضافت صناع السينما من كافة أنحاء العالم العربي.

استضافت مكتبة مالمو المركزية، حفل الختام الذي أعلنت خلاله جوائز الدورة وفيها نال فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية جائزة أحسن فيلم، بينما ذهبت جائزة الجمهور التي تمنحها بلدية مالمو بقيمة 25 ألف كرون سويدي لفيلم "حظر تجول" للمخرج المصري أمير رمسيس والتي قدمتها رئيسة اللجنة الثقافية في مدينة مالمو السيدة فريدا ترولمير (لقائمة الجوائز الكاملة انظر نهاية البيان) بدأ الحفل في تمام السابعة مساء بعرض فيديو يتضمن أهم أحداث الدورة، قبل كلمة ترحيبية من تربيون نيلسون رئيس مكتبة المدينة، تلتها كلمة ماغنوس لونديرغويست رئيس اللجنة الثقافية لمقاطعة سكونة، قبل أن يلقي محمد قبلاوي مؤسس ورئيس المهرجان كلمة لخص فيها أهم أحداث الدورة وتحدياتها، قبل أن يوجه التحية للراحل محمد قدورة أحد المشاركين في تأسيس المهرجان ويُعرض فيديو تحية لذكراه بعد فقرة موسيقية للفنانة فريدا هولفينج، بدأ تقديم لجان التحكيم وإعلان جوائز مسابقتي المهرجان الرسميتين.

مسابقة الأفلام القصيرة وتضمنت لجنة تحكيمها المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمّور، المخرجة والمنتجة المصرية ماجي أنور، الناقد الجزائري فيصل شيباني، الناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي. بينما تشكلت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة من المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، الباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بالإضافة إلى كاتب السيناريو المصري تامر حبيب .

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز الدورة الحادية عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية مسابقة الأفلام القصيرة تنويه خاص وشهادة تقدير لفيلم "الست" للمخرجة السودانية سوزانا ميرغيني تنويه خاص وشهادة تقدير لفيلم "توك توك" للمخرج المصري محمد خضر جائزة جائزة أحسن فيلم قصير (بقيمة 15 ألف كرون سويدي) لفيلم "الهدية للمخرجة الفلسطينية فرح النابلسي مسابقة الأفلام الطويلة

جائزة أحسن سيناريو لغازي الزغباني عن فيلم "الهربة" للمخرج غازي الزغباني (تونس) جائزة أحسن ممثل لسليم داو عن دوره في فيلم "غزة مونانور" للمخرجين عرب وطرزان ناصر (فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، قطر) جائزة أحسن ممثلة لنعيمة لمشاركي عن دورها في فيلم "خريف التفاح" إخراج محمد مفتكر (المغرب) جائزة أحسن إخراج من نصيب عبد العزيز الشلاحي عن فيلمه "حد الطار" (السعودية) جائزة لجنة التحكيم الخاصة (بقيمة 15 ألف كرون سويدي) لفيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم (فرنسا، الجزائر، سويسرا، قطر) جائزة أحسن فيلم (بقيمة 20 ألف كرون سويدي) لفيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد) جائزة الجمهور (تمنحها بلدية مالمو بقيمة 25 ألف كرون سويدي) لفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.