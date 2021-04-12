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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أروابارينا : لاعبو بيراميدز فقدوا التركيز وخسرنا بأخطاء دفاعية

صدى البلد

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن بيراميدز لم يقدم الشكل الهجومي الشرس المطلوب.

 

أكد المدير الفني أنه حزين للغاية على الخسارتين أمام الرجاء المغربي ويجب العمل ونسيان ما حدث والتركيز في المباريات المقبلة في ظل صعوبة المهمة مع ضغط كبير في مختلف البطولات.

أوضح أن بيراميدز ما يزال مرشحا للتأهل للدور المقبل والتأهل بيد الفريق بشرط أن يعود لمشوار الانتصارات وينسى خسارتي الرجاء ويفوز على نكانا ونامونجو في الجولتين الخامسة والسادسة، وهو الشرط الوحيد للتأهل، والنتيجة غير مرضية على الإطلاق وكذلك الأداء في بعض الأوقات في جميع المراكز، مؤكدا أن بيراميدز فقد بعض التفاصيل في الملعب ولابد من العمل فورا والتركيز في الدوري في ظل لقاءات قوية ثم العودة مرة أخرى المشوار الأفريقي، مشددا على أن الأخطاء كانت سبب الخسارة.

أضاف بأنه في ناد كبير ومشروع ضخم وعملاق وهناك لاعبين محترفين ولابد على الجميع أن يتعامل مع الأمور بسرعة وينسى الخسارتين ويركز في باقي اللقاءات وفي الأوقات الصعبة تظهر شخصية اللاعبين والجهاز الفني والإدارة توفر كل شيء للفريق ولابد من التركيز فورا في الدوري واستكمال المشروع العملاق والخطة المتكاملة.

 

أروابارينا قال إن الفريق فقد التركيز وسكنت شباكه الأهداف من كرات ثابتة وكان لابد من التعامل معها بشكل جيد، والفريق المغربي متميز في تلك النقطة، وعليه العمل سريعا مع المدافعين لعلاج تلك النقطة السلبية خاصة في الكرات الثابتة، وهي نقطة مهمة للغاية ومن الضروري التعامل معها بأسرع ما يمكن، مشددا على أن الفريق يصنع الكثير من الفرص ولكن هناك مشكلة بالفعل في التسجيل وهناك مشكلة أخرى في المران الثابتة وعدم التركيز في التعامل معها، والرجاء لم يصل كثيرا للمرمى ولكنه استغل الفرص الثلاثة التي وصلت إليه ونجح في تسجيلها أهدافا.

أوضح أن غياب محمود وادي للإصابة أثر على الخط الهجومي لأنه أصيب في فترة تألقه ويغيب لفترة طويلة، والفريق يضم حاليا دودو الجباس وجون أنطوي ورولان ويتعامل على الأطراف لهز الشباك، وبصفته المدير الفني فهو المسئول الأول عن الخسارة وعليه التعامل سريعا مع الوضع الحالي.

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