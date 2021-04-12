أستاذ بجامعة الأزهر يفوز بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة

فاز الدكتور عبد الرحمن صلاح عباس عبد السميع، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وحصل الدكتور عبد الرحمن عباس على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الأزهر عام 2002 م، وعين معيدًا بقسم الكيمياء العضوية، وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في العلوم الصيدلانية من كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة عام 2007 م، ثم عمل مدرسًا مساعدًا للكيمياء العضوية، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء الطبية والصيدلة الجزيئية من جامعة بوردو الأمريكية فى مايو 2012

ركزت الدراسة البحثية لرسالة الدكتوراه على مجالي الفيروسات الفلافية، مثل حمى الضَنَك، وحمى غرب النيل، كما شملت الوقاية الكيميائية لمرض السرطان. وقد استكمل دراسته بجامعة ميشيجان الأمريكية؛ حيث حصل على خبرة متميزة فى مجال مكافحة عدوى السل الشديدة المقاومة للعقاقير.

ويعمل الدكتور عبد الرحمن حاليًا أستاذًا مشاركًا بجامعة الأزهر ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما يعمل مستشارًا علميًّا لبعض شركات الأدوية والهيئات العلمية، مثل: أكاديمية البحث العلمي. وتتركز اهتماماته البحثية في مجال تصميم الأدوية والتحكم في الحركة الدوائية في الجسم.

وله إسهامات علمية تتمثل في أكثر من 60 ورقة بحثية محكمة في أعلى الدوريات العلمية وأربع براءات اختراع، إضافة إلى مشاركاته في عديد من المؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل، و هو عضو في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم منذ عام 2009 والجمعية الأمريكية للكيمياء منذ عام 2012م، كما أنه مراجع لعديد من الدوريات العلمية والهيئات الممولة للأبحاث في مجالات الكيمياء الطبية والكيمياء العضوية التشيدية.

وإضافة إلى حصوله على جائزة الدولة في العلوم الطبية لعام 2014م حصل د. عبد الرحمن على جائزة الأكاديمية العالمية للعلوم والمعروفة اختصارًا ب TWAS لعام 2014م كأفضل باحث عربي شاب، كما حصل مؤخرًا على منحة الأكاديمة (الأمريكية) الوطنية للعلوم ونوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية (2017م).

ومن إسهماته في مجالي العلوم والابتكار أنه أنشأ الدكتور معملًا مستقلًّا في جامعة الأزهر، وحصل على 10 منح تمويلية من عدة جهات محلية ودولية، منها: الهيئة القومية للعلوم الأمريكية ومنحة الشراكة المصرية الأمريكية) كما قام ببعض الأنشطة في مجال تصميم المضادات الحيوية الجديدة للسلالات البكتيرية المقاومة للعقاقير؛ حيث اكتشف مجموعة جديدة من مضادات الجراثيم المنتمية لعائلة الفينيل ثيازول كمجوعة جديدة لعلاج السلالات العنقودية البكتيرية القاتلة (MRSA و VRSA)، كما امتدت نشاطاته البحثية إلى مكافحة البكتيريا سالبة الجرام والغير مستجيبة لترسانة الأدوية الحالية، إضافة إلى تطوير مضادات للفطريات مع التحكم في الحركة الدوائية بحيث تعبر الحاجز الدماغي لتصل للعدوى الفطرية القاتلة المسببة للالتهاب السحائي.

وأخيرًا وبعيدًا عن المضادات الجرثومية، فقد امتدت الاهتمامات العلمية للدكتور عبد الرحمن إلى الخلايا الجذعية؛ حيث بدأ مؤخرًا بتطوير آليات للتحكم في جذعيتها وتطويع تطويرها الانقسامي، كما يسهم حاليًا في تطوير مركبات عضوية جديدة تمكن الجهاز المناعي من التعرف على الخلايا السرطانية وقتلها دون المساس بالخلايا الطبيعية.

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور لطفي دياب عميد الكلية، والدكتور مصطفى الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كانت فى طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.