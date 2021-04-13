علماء يبتكرون شريحة لاكتشاف فيروس كورونا

ابتكر مجموعة من العلماء، شريحة يتم إدخالها تحت الجلد، لاكتشاف عدوى فيروس كورونا COVID-19.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يعمل الفريق في وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) منذ سنوات على منع الأوبئة والقضاء عليها.

وقالوا وفقا للتقرير، إن الشريحة عبارة عن رقاقة صغيرة تكتشف عدوى COVID لدى الفرد قبل أن ينتشر في باقي الجسم.

أظهر الطبيب المتقاعد مات هيبورن، طبيب الأمراض المعدية بالجيش الذي يقود استجابة داربا للوباء، لفريق 60 دقيقة هلامًا يشبه الأنسجة، مصممًا لاختبار الدم باستمرار.

وأوضح: "تضعه تحت جلدك وما يخبرك ذلك هو أن هناك تفاعلات كيميائية تحدث داخل الجسم، وهذه الإشارة تعني أنك ستظهر لك الأعراض غدًا".